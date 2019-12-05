Пьяный водитель не довез школьников на олимпиаду - видео

ГИБДД Омской области остановила пьяного водителя школьного автобуса, который вез детей на олимпиаду, сообщает DEITA.RU.

В соцсетях местной ГИБДД появилось видео с водителем автобуса, который невнятно отвечает на вопросы сотрудников инспекции.

Полицейские сразу заподозрили, что перед поездкой мужчина изрядно «взбодрился». Алкотестер подтвердил их подозрения и показал 0,2 промилле – гораздо выше допустимой нормы.

Школьников пересадили в другой автобус, а остановленный увез эвакуатор. В отношении водители заведено административное дело.

К слову, делом пьяного водителя уже занялся омский Следком.

Ведомство отмечает, что водитель прошел проверку перед поездкой. Но – либо дошел до кондиции уже в кабине, либо проверяющие проявили халатность. Этот вопрос тоже расследуется.





Александра Маслова