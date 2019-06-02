Серьезное ДТП произошло во Владивостоке поздно вечером в субботу, 1июня, сообщает DEITA.RU. Об этом информируют приморские паблике в Instagram.

Как рассказали очевидцы, авария случилась возле дома номер три по улице Монтажной.

«Mark выезжал на полосу встречного движение и столкнулся с Nissan Wingroad. Водитель Toyota в состоянии сильного алкогольного опьянения», — уверяют свидетели.





Машины получили серьезные механические повреждения. О пострадавших не сообщалось.

Екатерина Брязгунова