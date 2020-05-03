Пьяный водитель сбил пешехода и улетел в овраг

Сотрудники Росгвардии в Артеме задержали пьяного водителя, который потерял управление на дороге, сбил женщину и улетел в овраг, сообщает ИА DEITA.RU.

Все это произошло на глазах одного из сотрудников вневедомственной охраны Артема. Он незамедлительно сообщил о происшествии в дежурное отделение.

Позже была вызвана полиция и медики. От удара авто пострадала женщина-пешеход, и сам водитель.

Напомним, ранее житель Владивостока за рулем Тойота Ленд Круизер не пропустил машину «скорой помощи» в районе улицы Окатовая. Мужчину не смутили ни звуковые сигналы, ни проблесковые маячки на авто экстренной службы.