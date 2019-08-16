Появились подробности этой аварии и фото с места, сообщает DEITA.RU.



В пятницу вечером, около 18.30 во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Как передает корреспондент информагентства, авария произошла на улице Баляева, 85.





Автомобиль Honda CR-V на большой скорости влетел в ограждение и перевернулся на крышу. У машины сильно повреждена крыша, дверь багажника и капот. Водителя забрала скорая помощь. В салоне пассажиров не было.





По предварительным данным, водитель, мужчина лет 40-ка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Елена Миронова