telegr wh call

Новости

Путин уволил главу Чувашии

30 Январь 2020, 11:20

Паспорт станет размером с банковскую карту

30 Январь 2020, 11:00

Таможня не берет на себя ответственность за интернет-посылки

30 Январь 2020, 10:40

Пять дальневосточных регионов закрывают границу с Китаем

30 Январь 2020, 10:20

Будет ли у Владивостока аэропорт от мэра

30 Январь 2020, 10:00

Россияне признались в любви к Илону Маску

30 Январь 2020, 09:40

Харрисон Форд «подрабатывает» сантехником во Владивостоке

30 Январь 2020, 09:15

Лукашенко позвал Кожемяко в Минск

30 Январь 2020, 08:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Пять дальневосточных регионов закрывают границу с Китаем

пограничный пункт пропуска граница

Пять регионов на Дальнем Востоке, которые имеют с Китаем общие границы, закроют их до 1 марта. Речь идет об авто и железнодорожном сообщении с Поднебесной, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РБК со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, пункты пропуска, которые традиционно закрылись накануне празднования китайского Нового Года, откроются на месяц позже запланированного срока – не раньше 1 марта 2019 года.

Ранее возобновить работу автомобильных пропускных пунктов планировалось к концу января.

Так, до марта не откроют свои двери границы в Амурской области, ЕАО, Приморье, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Помимо ограничения желездонодорожного и авто-сообщения, власти также оценят опасность авиа-перевозок и примут решение о режиме полетов между Россией и Китаем.

Напомним, что число жертв нового опасного заболевания из Китая достигло 170 человек. Число пострадавших от заболевания достигло семи тысяч. Часть из них объявлены полностью излеченными, однако тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме, значительно больше.

Источников вируса считают многомиллионный китайский город Ухань, а именно, местный рынок морепродуктов, на котором в антисанитарных условиях торговали различными дикими животными.

Кроме того, зафиксированы случаи заражения в других странах.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Китайский вирус ударил по приоритету Приморья

Минздрав сказал, когда китайский вирус придет в Россию

Роструд советует работодателям избегать командировок в Китай

Популярное

ГИБДД будет массово проверять водителей с детьми

Борис Кубай: «Приморье ждут сорокоградусные морозы»

Новые муниципальные округа появятся на карте Приморья

Голикова: Питание в школьных столовых приводит к ожирению
Loading...
Загрузка...
Загрузка...