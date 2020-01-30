Пять дальневосточных регионов закрывают границу с Китаем

Пять регионов на Дальнем Востоке, которые имеют с Китаем общие границы, закроют их до 1 марта. Речь идет об авто и железнодорожном сообщении с Поднебесной, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РБК со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, пункты пропуска, которые традиционно закрылись накануне празднования китайского Нового Года, откроются на месяц позже запланированного срока – не раньше 1 марта 2019 года.

Ранее возобновить работу автомобильных пропускных пунктов планировалось к концу января.

Так, до марта не откроют свои двери границы в Амурской области, ЕАО, Приморье, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Помимо ограничения желездонодорожного и авто-сообщения, власти также оценят опасность авиа-перевозок и примут решение о режиме полетов между Россией и Китаем.

Напомним, что число жертв нового опасного заболевания из Китая достигло 170 человек. Число пострадавших от заболевания достигло семи тысяч. Часть из них объявлены полностью излеченными, однако тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме, значительно больше.

Источников вируса считают многомиллионный китайский город Ухань, а именно, местный рынок морепродуктов, на котором в антисанитарных условиях торговали различными дикими животными.

Кроме того, зафиксированы случаи заражения в других странах.

Александра Маслова