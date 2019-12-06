Пять дней подряд: как отдыхаем в 2020 году

2020 год уже совсем близко. Все россияне знают, что 31 декабря придется хорошо потрудиться перед длительными праздниками. Однако немногие задумывались о том, как трудящийся народ будет отдыхать в следующем году. DEITA.RU рассказывает, какие дни будут выходными в январе и другие месяцы года.

Так, в январе россияне отдыхают по 8-е число включительно. То есть, на работу всем нужно выходить в четверг, 9 января.

На День защитника Отечества придется отдыхать три дня — с 22 по 24 февраля. При этом последний выходной выпадает на понедельник.

Такая же картина в марте. Женский праздник страна будет отмечать с 7-го по 9-е. 9 марта выпадает на понедельник.

Пять выходных подряд порадуют дачников в мае. Отдыхать придется с 1-го по 5-е мая включительно. В том же мае три дня подряд россияне будет праздновать День Победы. Выходные выпадут на 9-е, 10-е и 11-е. При этом 11 мае — понедельник.

День России, который празднуют всей страной 12 июня, выпадает на пятницу. Этот день — официальный выходной. Следующие за ним суббота и воскресенье тоже придется отдыхать.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в следующем году выпадает на среду. Поэтому рабочая неделя просто будет состоять из двух частей по два рабочих дня.

Екатерина Брязгунова