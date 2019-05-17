Экономическая ситуация в России продолжает оставаться нестабильной. Несмотря на это на дорогах с каждым годом появляется все больше автомобилей. Как автолюбителю экономить на ежемесячных тратах, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на «АвтоВзгляд».

Топливо

На сегодняшний день автолюбители придумали сто и одни способ, как можно сэкономить на топливе. Каждый уважающий себя водитель помнит, что нужно правильно управлять автомобилем, чтобы экономично использовать горючку, не забывая при этом о своей безопасности. Более того, значительная часть сетевых АЗС предлагает различные бонусные программы, которыми также следует пользовать с умом.

Штрафы

Россияне нарушали, нарушают и будут нарушать правила дорожного движения. Значительная часть писем счастья от ГИБДД информирует автовладельцев о том, что в один не очень удачный момент он превысил скорость. Таким образом, чтобы экономить свой семейный бюджет, есть смысл передвигаться не очень быстро, не превышая скоростной режим. А если все-таки письмо пришло, помните, оплата сразу гарантирует 50-процентную скидку.

Страховка

Безаварийная езда — залог невысокой стоимости ОСАГО, поэтому имеет смысл соблюдать все правила дорожного движения.

Мойка

Чтобы автомобиль всегда оставался в прекрасной форме, его нужно мыть не реже, чем раз в неделю. Для экономии бюджета можно пользоваться мойками самообслуживания или мыть машину там, где предлагаются скидки постоянным клиентам.

Отметим, что специально для тех автолюбителей, которые не любят мыть машину, ГИБДД проводит акцию «Чистый автомобиль». А да, они не отмывают автомобили россиян, а штрафуют за грязный.

Шины

Хотя экономить на шинах — не лучший вариант, лазейка все же есть. Если приобретать покрышки, бывшие в употреблении, можно экономить до 50 процентов их стоимости. Здесь главное смотреть, чтобы шины были в хорошем состоянии.

Екатерина Брязгунова