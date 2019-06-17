Пять котельных Уссурийска в этом году полностью переоборудуют на газовое топливо, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко на площадке Медиасаммита.

Как отметила заместитель губернатора, подготовка к новому отопительному сезону началась еще в середине мая. Работы проходят по всем муниципальным районам региона. Для каждого из них был составлен план по улучшению сферы ЖКХ, исходя из этого, были заложены и соответствующие суммы под ремонтные работы.

«В этом году на голубое топливо перейдут пять котельных в городе Уссурийске. И это синхронизация перевода газа и прихода источника очень важно, потому что и потребитель беспокоится – заложить средства и не получить топливо и поставщик топлива тоже обеспокоен успеем ли мы перевести объекты на газ. Примерные даты перехода у нас синхронизированы, здесь у нас опасений нет, я думаю, что пуско-наладка будет в сентябре-октябре, и мы уже получим первые газовые котельные на территории Приморья», - отметила врио вице-губернатора Елена Пархоменко.

По ее словам, учитывая, что все вложения, более 100 миллионов рублей, будут заложены в тарифы, то резкого падения стоимости услуг за тепло не будет, но при этом цены на услуги ЖКХ стабилизируются. После окупаемости проекта тариф будет снижен на 10%. Планируется, что вложения полностью окупятся в течение семи лет.

Иван Крышан