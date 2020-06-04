Пять кухонных способов сэкономить на коммуналке

Есть способы уменьшить платежки за коммунальные услуги, оставаясь при этом на собственной кухне, сообщает ИА DEITA.RU.

Аэратор на смеситель – копеечная вещь, способная в 2-3 раза уменьшить расход воды на мытье посуды. Конечно, набрать полный чайник будет теперь чуть дольше, но это того стоит! Вложения незаметные, а экономия существенная.

В чайнике должна быть именно столько воды, сколько вам нужно. Нагрев литра ради одной кружечки кофе не только бессмысленно отнимет у вас время, но и потратит уйму электроэнергии зря.

Холодильник должен быть эффективен, и этому часто мешают неплотно прилегающие резинки (затвердевшие от времени или банально испачкавшиеся) или морозилка. В итоге он изо всех сил старается добиться нужной температуры, тратя опять же энергию, а результат все равно далек от идеала. Тот же эффект дает наледь в морозилке.

Что касается морозилки, продукты из нее стоит вынимать заранее. Кроме того, что это сэкономит траты на электроэнергию для микроволновки, стоит учесть: разморозившиеся естественным путем продукты оттаивают равномернее.

Конфорки, особенно керамические, держат тепло долго. Если до конца приготовления блюда осталось несколько минут, смело выключайте печь: оставшийся жар позволит достичь нужного состояния бесплатно.