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Пять кухонных способов сэкономить на коммуналке
В этом помещении мы расходуем и свет, и воду
Есть способы уменьшить платежки за коммунальные услуги, оставаясь при этом на собственной кухне, сообщает ИА DEITA.RU.
Аэратор на смеситель – копеечная вещь, способная в 2-3 раза уменьшить расход воды на мытье посуды. Конечно, набрать полный чайник будет теперь чуть дольше, но это того стоит! Вложения незаметные, а экономия существенная.
В чайнике должна быть именно столько воды, сколько вам нужно. Нагрев литра ради одной кружечки кофе не только бессмысленно отнимет у вас время, но и потратит уйму электроэнергии зря.
Холодильник должен быть эффективен, и этому часто мешают неплотно прилегающие резинки (затвердевшие от времени или банально испачкавшиеся) или морозилка. В итоге он изо всех сил старается добиться нужной температуры, тратя опять же энергию, а результат все равно далек от идеала. Тот же эффект дает наледь в морозилке.
Что касается морозилки, продукты из нее стоит вынимать заранее. Кроме того, что это сэкономит траты на электроэнергию для микроволновки, стоит учесть: разморозившиеся естественным путем продукты оттаивают равномернее.
Конфорки, особенно керамические, держат тепло долго. Если до конца приготовления блюда осталось несколько минут, смело выключайте печь: оставшийся жар позволит достичь нужного состояния бесплатно.