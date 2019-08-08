Пять лет назад, 6 августа 2014 года, президент Владимир Путин подписал указ о введении ответных санкции в адрес Европы и США. Итоги пятилетней жизни под лозунгом импортозамещения подводит DEITA.RU.

Согласно указу Путина, был запрещен импорт молочной продукции, орехов, говядины, птицы, сыров и так далее. «Горячие головы» утверждали: санкции приведут к дефициту производства и продовольствия. Но отечественные аграрии сумели в кратчайшие сроки выйти на необходимые объемы. Заграничное мясо и сыры были оперативно заменены на прилавках магазинов российской продукцией и в целом — практически без потери качества.

Сейчас отрасль рекордно работает и на экспорт. 25 миллиардов долларов составляет экспортный оборот российской сельхозпродукции. Цифры сопоставимы с экспортом оружия.

Пшеница и рис работают исключительно на российских ресурсах, проблемы наблюдаются с кукурузой, свеклой и масличными культурами. Но это, все-таки, продукты второй степени важности.

Интересные цифры приводит Минэкономразвития. Импорт продовольствия за 5 лет снизился с 4,3 миллиона тонн до 46,5 тысячи тонн. То есть, на 99 процентов.

Неплохо чувствует себя и российский сегмент производства сельхозтехники. Доля отечественных машин возросла до 60 процентов против прошлых 24. Немалую роль в этом сыграли государственные субсидии.

Здесь необходимо отметить братьев-белорусов: их машины активно используются в России и особенно на Дальнем Востоке. После эпохи Кожемяко Амурская область почти вся работает на белорусских тракторах и комбайнах, а Сахалин ездит на белорусских автобусах.

Глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отмечает, что в условиях, когда технологий запада у нас уже не будет, активнее работает сфера инноваций. Иными словами, от безысходности изобретателям пришлось заняться инновациями, и зачастую вполне успешно.

Единственное, на что реально жалуются все 5 лет российские аграрии - это крайняя зависимость от импортных семян. Это задача, которую необходимо решить. Например, овощные культуры зависят от семян из-за рубежа на 73 процента.

Однако не все так радужно. В первую очередь, санкции и контрсанкции ударили по ценам. За 5 лет стоимость одной и той же продуктовой корзины возросла в 2 раза. По данным русской службы BBC, наиболее сильно подорожали дикий рис и оливковое масло. Но помимо санкций, в дело вмешался слабый рубль во второй половине 2014 года. Несколько лет рос зарплат и пенсий был нокаутирован сильно превышающим их ростом инфляции, и только в прошлом году российская экономика зацепилась за спасительный берег.

С прилавков исчезли итальянские твердые сыры, молодые французские козьи сыры и прочие деликатесы, которые физически невозможно приготовить в России. Как бы то ни было, в эпоху относительной либерализации россияне привыкли кушать то же самое, что и условные французы или итальянцы. Это было признаком некоей принадлежности к успешному ап-миддл классу.

Ностальгия по ушедшим европейским вкусностями до сих пор беспокоит тех, кто хоть раз имел счастье такого гастрономического экстаза. Некоторые россияне до сих пор скучают по норвежской рыбе, канадским креветкам, польским яблокам, европейскому мясу и американским сосискам.

Василий Кучин