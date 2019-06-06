На Урале не выполнивших свои обязательства застройщиков отправили в колонию, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

В Екатеринбурге услышали свой приговор руководители компании, по вине которой больше ста человек не получили жилье. Пять лет в колонии общего режима предстоит провести главе компании и финансовому директору.

Два года они не смогут заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.

Компания-застройщик возводила жилой комплекс в Екатеринбурге по улице Щербакова в 2010 году. Четыре года велось строительство двух очередей, а на третью средств не хватило: после продажи 200 квартир предприятие едва нашло деньги, чтобы рассчитаться за строительство второй очереди. К 2015 году все процессы встали, а сто двенадцать вложившихся граждан так и не получили жилье. Сумма причиненного ущерба – 548,7 миллиона рублей.

Следователи собрали все необходимые для проверки данные и опросили нужных лиц, в результате чего была собрана достаточная доказательная база, и виновные получили свой приговор.

Анастасия Туркова