«Пять миллионов на снегу»: во Владивостоке отмечают необычный юбилей

Ровно 10 лет назад, 30 декабря 2009 года, на центральной площади Владивостока рухнула главная новогодняя елка, весом примерно в пятнадцать тонн. Жители Приморья уже начали гадать, будет ли юбилейное повторение этого «знаменательного» события, сообщает DEITA.RU.

«В этот день, ровно 10 лет назад, я сидела в кафе кинотеатра «Уссури» и видела как это случилось», «Традиция нарушена. В этом году все еще стоит, хотя день только начался...», «Да, это уже дата», «Юбилей уже», «Делаем ставки, господа: упадет или упадет», «Какой Новый год во Владивостоке без елкопада?..», - смеются жители края.

На самом деле, «традиционный елкопад» в столице Дальнего Востока - это не ежегодное явление. Главные елки Владивостока падали всего два раза. Первый случай произошел в 2009 году - на место пострадавшей 28-метровой искусственной ели установили «натуральную» коллегу.

«Не каждый день увидишь пять миллионов рублей на снегу», - смеялись приморцы ровно 10 лет назад.

Второй - 9 декабря 2013 года. Тогда упал каркас 32-метровой искусственной елки. В связи с тем, что повреждения главной новогодней красавицы от падения оказались критическими, праздничное настроение жителей края «спала» ее прошлогодняя «коллега».

Причина обоих елочных происшествий - сильный порыв ветра.

«Ой, и сегодня будет ветер»,- сетуют приморцы, получившие накануне смс-сообщение от ГУ МЧС о грядущем «снежном апокалипсисе».

И действительно, на дворе - 30 декабря, пару часов начался снегопад, который становится сильнее с каждой минутой. Напомним, ближе к вечеру ожидается снежный шторм с порывистым ветром до 32 метров в секунду.

«Посмотрим, устоит ли елка», - ехидничают приморцы в социальных сетях.

Екатерина Цой