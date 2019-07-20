Эти пять ошибок убивают амортизаторы, сообщает DEITA.RU.

В летнее время нагрузки на подвеску больше, люди выбираются на дачи по грунтовым дорогам и обочинам, и нужно проверять амортизаторы. Как только он износится почти наполовину – его можно менять.

Вредит амортизатору сильный удар, который заставляет его сокращаться больше предписанного инструкцией. Детали бьются друг о друга и могут быть повреждены. Будьте аккуратней с ямами и большими кочками.

Могут износиться пыльники, которые защищают амортизатор от грязи и песка. Трещины, порезы и прорывы могут привести в дальнейшем к течи, из-за грязи нарушается теплоотвод. Меняйте их своевременно.

Проверять лучше все расходники, чтобы вовремя обновить их: следите за резиновыми элементами, сайлентблоками, шарнирами растяжки, втулками стабилизатора и другими частями.

Масса автомобиля тоже влияет на подвеску, поэтому не стоит перегружать кузов. Учитывайте также и вес пассажиров, багажа – в сумме он немалый.

Жара и зимний холод тоже не лучшим образом сказываются на гидравлической системе, поэтому непосильно нагружать ее в летнее время не стоит. Когда амортизаторы «кипят», их функции теряются, возникает риск протечки. Попробуйте дозировать нагрузку.

Анастасия Туркова