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Пять новых налогов и сборов введут с 1 января
Пять абсолютно новых платежей появится с 1 января в Налоговом кодексе, сообщает DEITA.RU.
Согласно списку Минфина, который приводит журнал «Упрощёнка», россиянам в следующем году придется платить экологический налог, утилизационный и туристический сборы, налог на доход операторов сети связи общего пользования, а также сбор за использование автомобильных дорог федерального значения.
Помимо этого, россияне, занимающиеся частной практикой в 19 регионах, должны будут платить налог на профессиональный доход, более известный как налог для самозанятых. Те, кто ведет дела с физическими лицами, обязаны уплатить четыре процента, остальные — шесть от собственного дохода.
Екатерина Брязгунова