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Пять новых правил для водителей: что изменится в 2020 году

Черный джип

Со следующего года в стране будут введены пять изменений, которые коснуться автомобилистов, сообщает DEITA.RU.

Так, будет увеличен утилизационный сбор еще на сумму до 150 тысяч рублей для легковых авто в зависимости от объема рабочего двигателя. Появится новый штраф – за отсутствие диагностической карты водителю придется заплатить две тысячи рублей. При этом страховку можно будет оформить только после диагностической карты, поэтому поездка без нее может обойтись водителю в 2800 рублей.

Изменится процедура прохождения техосмотра с 1 июля 2020, во время нее авто будут фотографировать, а данные направлять в единый реестр.

Управлять автомобилем без госзнака станет не возможным, потому что его оформлением будут заниматься автодилеры. В итоге водителю не надо будет ехать в ГАИ и отстаивать очереди для получения госномера.

Нечитаемый VIN-номер станет причиной съездить в ГАИ и установить его на читаемой поверхности. Предполагается, что услуга будет платной, а пройти можно будет только в уполномоченных учреждениях.

Иван Юрьев

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