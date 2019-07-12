В жизни каждого автомобилиста произойдет ряд важных изменений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews. Называем пятерку из них.

Машины, прицепы и мотоциклы россияне будут ставить на учет по новым правилам, с августа. Транспорт можно будет регистрировать с помощью дилеров и автопроизводителей, а не только в Госавтоинспекции. Правда, номера в ГИБДД автомобилю только присвоят, а номера придется заказывать самостоятельно.

Обследование перед получением прав станет обязательным. Жалеющие иметь права должны будут посетить невролога, терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога.

Пешеходы не смогут пожаловаться на водителя. Верховный суд не считает смартфоны граждан пригодными для фиксации нарушений ПДД.

Частникам могут запретить размещать камеры на дорогах. Чтобы мошенничеств с камерами и неправомерных штрафов стало меньше, частникам хотят ограничить право установки камер видео- и фотофиксации на дорогах.

Самокат будет признан транспортом, а его владелец может быть оштрафован

Самокаты, сегвеи и подобные устройства хотят приравнять к транспорту, чтобы их владельцы тоже соблюдали ПДД и не создавали опасные ситуации на дорогах.

Анастасия Туркова