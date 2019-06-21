Эти пять моментов очень раздражают водителей в поведении других автолюбителей, сообщает DEITA.RU.

Первое: перестраиваться, когда нет необходимости. Не нужно пытаться протиснуться в любую брешь и на освободившийся участок дороги – это снизит скорость всего потока, а перестраивающийся тратит время на маневр. В итоге стопорятся на время два ряда. А уж при открытом мотосезоне и большой количестве желающих перестроиться…

Второе: жаться в левом ряду. Особенно если свободна правая часть дороги. Есть достаточно места для маневра – этим можно пользоваться. Но не нужно создавать пробки, лихорадочно перестраиваясь из ряда в ряд.

Третье: менять полосу на повороте. Хотя бы потому, что внешняя сторона при повороте становится «слепой зоной». Так сложнее становится отслеживать обстановку рядом с авто, тем более, что не все внимательно смотрят в зеркала.

Четвертое: не сохранять дистанцию хотя бы в 3 метра. Мало ли что может произойти? Важно оставлять себе место для маневра и торможения.

Пятое: включение «противотуманки» при ясной погоде, особенно задних.

Анастасия Туркова