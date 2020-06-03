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Пять правил помогут сделать квитанции за электричество дешевле
Суммы в счетах станут куда приятнее
Цифры, проставленные в квитанциях за электроэнергию, мало кого радуют, и их можно легально уменьшить, сообщает ИА DEITA.RU.
Существенную экономию обеспечит многотарифный электросчётчик. Если стирать вещи, готовить часть еды на завтра в мультиварке и так далее ночью, эти весьма существенные энергозатраты обойдутся вам вдвое (или еще больше) дешевле, напоминает «Лайфхакер».
Светодиодные лампы, конечно, дороже, чем лампы накаливания. Но потратиться потребуется только один раз, а сохранят ваши деньги они будут еще очень долго. Им требуется в 8–10 раз меньше энергии, чем привычным.
Банально, но факт: не забывайте гасить свет! Особенно важно научить этому детей.
Датчики движения тоже разово залезут в ваш кошелек, а потом будут его хранить. В квартире этот приборчик актуален в прихожей или, например, в кладовке: там, куда мы заглядываем нечасто, и забытый свет может гореть очень долго.
Пылесос должен быть чистым, иначе аппарат будет изо всех сил стараться «прососать» сквозь накопленную грязь, тратя на это недешевое электричество.