Пять приморских спортсменов стали чемпионами России по ушу

15 ноября в Москве завершился Кубок России и Всероссийский турнир по ушу, на котором команда Приморского края завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Все эти награды завоевали шесть спортсменов из Владивостока и Уссурийска, сообщает DEITA.RU.

Соревнования проходили в трех дисциплинах – саньда, кунгфу и таолу. Всего в стартах приняли участие более семисот спортсменов из 36 региональных команд. В сборную Приморья входили восемь человек, из которых шесть стали победителями и призерами прошедшего турнира.

Наиболее титулованным из наших спортсменов стал уссуриец Павел Пустохин. Он выиграл две золотые медали, а также по одной серебряной и бронзовой. Его земляки Никита Козлов, Ярослав Яхин и Елизавета Ганжа взяли по одному золоту и серебру, а Максим Ананко получил на соревнованиях три медали – одну золотую и две бронзовые. Кристина Скосарева из Владивостока стала серебряным призером кубка.

Отметим, что впереди у спортсменов участие в международных стартах «Московские звезды ушу». Турнир также состоится в столице в феврале.

Участие приморских ушуистов на всероссийских и международных соревнования проходит при поддержке Администрации Приморья в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.