Есть некоторые признаки, по которым можно понять, что вашу квартиру сбираются ограбить, какие - рассказывает DEITA.RU.

Подозрительные вещи – монетка или рекламный буклет в двери, щепка на коврике, проволока, фольги или спичка в дверном проеме. Так воры иногда проверяют, дома ли хозяин: если метка осталась на месте через несколько дней – значит можно грабить.

Такие же следы могут быть на почтовых ящиках. Или еще один прием: если в ящике остается почта, и ее никто не вынимает несколько дней, ящик полон листовками – хозяина квартиры, скорее всего, дома нет.

Другой сигнал – появились трудности с открыванием замка или царапины на нем. В таком случае постарайтесь не покидать жилье – возможно, воры ждут, когда вы пойдете покупать новый замок, чтобы воспользоваться шансом. Лучше будет попросить кого-нибудь из близких купить и привезти вам новый замок.

Вор также может представиться сотрудником УК и позвонить вам, спрашивая, когда можно прийти, чтобы, допустим, проверить счетчики. Не отвечайте на такие звонки и вопросы. Позвоните в УК, спросите про проверку у них.

Вор может пользоваться тем, что соседи не знают друг друга и спокойно выносить вещи из квартир под видом переезда. Будьте внимательны при встрече с незнакомцем в подъезде.

Чтобы обезопасить себя в случае отъезда, купите розетку с таймером – она будет включать свет автоматически в определенное время, создавая видимость присутствия в доме. Если же вы в городе – старайтесь появляться дома чаще, особенно в то время, когда вас обычно дома нет.

Анастасия Туркова