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Пять признаков скорой смерти назвал врач
Головная боль может говорить о приближении смерти, сообщает
DEITA.RU.
Телеврач Александр Мясников назвал 5 признаков скорой смерти. Как пишет РИА «ФАН», в программе речь шла о головной боли.
Так, головокружение вместе с двоением в глазах говорит о том, что у человека есть рассеянный склероз.
В то же время острая боль в животе, тошнота и рвота – симптомы опасных заболеваний панкреатит, тромбоз и мерцательная аритмия.
Признаками инфаркта врач назвал боль в груди, неожиданная слабость, одышка и потоотделение. В этом случае есть всего несколько часов на спасение пациента.
Елена Миронова