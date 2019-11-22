Пять признаков скорой смерти назвал врач

Головная боль может говорить о приближении смерти, сообщает DEITA.RU.



Телеврач Александр Мясников назвал 5 признаков скорой смерти. Как пишет РИА «ФАН», в программе речь шла о головной боли.

Так, головокружение вместе с двоением в глазах говорит о том, что у человека есть рассеянный склероз.

В то же время острая боль в животе, тошнота и рвота – симптомы опасных заболеваний панкреатит, тромбоз и мерцательная аритмия.

Признаками инфаркта врач назвал боль в груди, неожиданная слабость, одышка и потоотделение. В этом случае есть всего несколько часов на спасение пациента.

Елена Миронова