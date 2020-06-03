Пять скверов начнут делать во Владивостоке

В ближайшее время работы по реконструкции и ремонту пяти городских скверов начнутся во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Благоустроить планируется три сквера в центре города, один на Чуркине и в поселке Трудовое. Все работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Места выбрали сами горожане.

Деньги на ремонт будут выделены через новое городское учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока». Все проекты разработали архитекторы, которые представили их жителям, после чего внесли корректировки, предложенные горожанами. Большинство местных жителей подчеркнули, что им хотелось бы сохранить побольше зелени.

Так, работы пройдут в сквере Игнатьева в районе домов №68-74 по Океанскому проспекту. Там установят детскую и спортивную площадки, сделают открытые клумбы, где жители самостоятельно смогут высадить цветы, а для собачников оборудуют территорию с «дог-станциями» и экопакетами.

В районе остановки «Авангард» сделают новое покрытие, установят круглые лавочки, высадят клены, обновив при этом клумбы. Также будет заменена автобусная остановка, которая будет с туалетом и торговой площадью. В районе остановки «Дальзавод» положат новую плитку, а деревья окружат специальными лавочками. Планируется поставить скамейку для чтения книг, где горожане смогут брать и оставлять литературу.

На Чуркине в районе Калинина, 230 сделают сквер в честь Шалвы. Планируется, что территория будет сделана в тематическом стиле – якоря, корабли, для горожан там поставят лавочки и детскую площадку.

Совсем новый сквер сделают в поселке Трудовое по улице Лермонтова 91, рабочие вначале удалят старое оборудование, а после установят спортивную и детскую площадку, обустроив всю территорию лавочками, урнами и фонарями.

Планируется, что все скверы будут оборудованы камерами, завершить работы планируется в течение 2,5 месяцев. Все работы по этим пяти скверам сделает одна компания. Всего в этом году планируется обустроить 12 скверов.