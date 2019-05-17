Есть пять лайфхаков, которые сделают вождение летом еще более приятным, сообщает DEITA.RU.

Проверьте, есть ли в вашем авто специальный перчаточный ящик с охлаждением. Он пригодится для хранения в нем напитков – таким образом охлажденная вода всегда будет под рукой. Также нелишним будет закинуть пятилитровую канистру в багажник – про запас.

Для лучшего охлаждения авто ухаживайте за кондиционером регулярно и заправляйте его. Воздуховоды нужно регулярно очищать, чтобы не накапливались бактерии и грязь. Так будет и для здоровья полезней.

Дорогое синтетическое масло необходимо только в зимний период, а летом достаточно полусинтетики.

Чтобы приборная панель не выгорала и не трескалась, используйте солнцезащитный экран. Он же поможет снизить температуру в салоне.

Выбирайте хорошие шины, поскольку стершийся протектор увеличивает тормозной путь и затрудняет управление в плохую погоду. Проверьте качество летних покрышек заранее, весной. При необходимости обновите их.

Анастасия Туркова