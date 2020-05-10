Пять тысяч нарушителей самоизоляции поймали в Приморье

4 786 человек получили административные протоколы за нарушение требований режима полной самоизоляции в крае. Из них почти 500 уже понесли положенное наказание, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба 10 мая, дминистративные комиссии муниципальных образований, сотрудники краевого УМВД, Росгвардии продолжают рейды по контролю за соблюдением гражданами и организациями режима повышенной готовности. Дополнительно функционируют мобильные группы, в состав которых входят сотрудники органов власти региона.

Особенно пристальное внимание комиссии уделяют магазинам, супермаркетам, общественному транспорту, развлекательным местах. Именно там по-прежнему собираются люди, зачастую пренебрегая масочным режимом и социальным дистанцированием.

Только за 9 мая службы осмотрели более 250 объектов и составили 164 протокола о нарушениях.

- Особое внимание уделяется Находке. Несмотря на снижение темпа прироста заболевших, ограничительные меры действуют, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, с начала года заболевших выявлено 856, за сутки прирост составил 48 человек. Тяжелых – 71 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции легких – 11 человек.