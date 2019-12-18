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Пять японских судов поймали на Курилах
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Пять японских судов поймали на Курилах
Российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов в районе Курильских островов, сообщает DEITA.RU по материалам NHK.
Как передает японский телеканал, суда доставлены на один из Курильских островов. По словам источника NHK в префектуре Хоккайдо, суда ловили осьминогов, что соответствует договоренностям между Россией и Японией.
Как предполагает японская сторона, возможной причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в судовых журналах, и фактическим.
Накануне лодку северокорейских браконьеров, выброшенную летом на берег бухты Патрокл во Владивостоке, подожгли. Прошедший с 16 на 17 декабря ночной дождь спас суденышко, однако она успела сильно выгореть изнутри. Несмотря на меры противодействия – в виде облав, погонь и задержаний пограничниками – браконьеры никак не отстанут от водных биоресурсов региона. И даже порой оказывают сопротивление: в том же сентябре 2019 троих пограничников ранили во время спецоперации по перехвату очередного судна горе-рыбаков.
Дмитрий Санников