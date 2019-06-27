Приморье вошло в топ-5 регионов России по количеству аварийных мостов, сообщает DEITA.RU.

В России посчитали количество аварийных мостов – 3505 штук, доложил президенту руководитель рабочей группы Алексей Цыденов накануне на Госсовете по развитию дорожной сети. Все они - на дорогах регионального и местного значения. По словам докладчика, на ремонт требуется 292 миллиарда рублей.

«Сейчас мы этих денег точно не найдём, дополнительных, наверное, в ближайшее время не будет», - добавил министр транспорта Евгений Дитрих.

Поэтому чиновники предложили создать отдельную программу по ремонту аварийных и не очень мостов, до 2035 года, она позволит регионам планировать работу в долгосрочной перспективе. А ситуация в регионах действительно плачевна.

Так, в Приморском крае в аварийном или неудовлетворительном состоянии находятся 717 мостов, заявлял недавно губернатор Олег Кожемяко. То есть одна пятая часть всех аварийных мостов России.

«Для решения данной проблемы продолжается разработка проектной документации и подготовка обоснования по 29 сооружениям, предусмотренным в бюджете на 2019 год. У нас запланированы денежные средства в бюджете и в этом году предусмотрено проектирование этих мостовых сооружений», - докладывал губернатор.

Несложно подсчитать, что такими темпами аварийные мосты в Приморье будут ремонтировать целых 24 года. Возможно, с принятием федеральной программы этот процесс пойдет быстрее.

Светлана Алеутская