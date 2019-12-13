Пятница 13: Чем запомнилась зловещая неделя в Приморье

Убийства, пожар, вооруженное ограбление, массовые эвакуации и аварии – будни в Приморском крае на текущей неделе оказались весьма насыщены на неприятные и странные события. Итоги зловещих событий уходящей недели – в материале DEITA.RU.

С числом 13 многие связывают суеверия разного рода. Например, считается, что в этот день «правят бал» тёмные силы, которые способствуют различным несчастьям. Верить в суеверия или напротив – дело каждого человека. Так или иначе, текущая неделя задала жару жителям Приморья.

Утром в понедельник в Находке стало известно о дерзком ограблении Сбербанка. Мужчина, угрожая оружием, лишил известного российского банка порядка шести миллионов рублей.

Большой Камень также сотрясло жуткое преступление – на женщину на рабочем месте за прилавком магазина напал бывший ухажёр. Мужчина повалил женщину на пол и наносил женщине многочисленные удары ножом. К счастью, пострадавшей удалось выжить, на данный момент она находится под присмотром медиков в клинике, преступника удалось задержать.

Поножовщина на этом не закончилась в Большом Камне. Во вторник, 10 декабря, в жилом секторе неизвестный убил женщину ножом и скрылся с места преступления.

В понедельник стало известно о смерти студента ДВФУ, который выпал из окна общежития утром 9 декабря. Медики констатировали смерть молодого человека, Следственный комитет в свою очередь проводит проверку обстоятельств происшествия, в планах - судмедэкспертиза.

Кроме того, утром в понедельник стало известно о минировании школ в Уссурийске, Владивостоке и также некоторых других регионах Дальнего Востока. Учащиеся и педагоги были эвакуированы, полиция и кинологи проводили проверки. Кроме того, об эвакуации крупного торгового центра Владивостока стало известно также, в понедельник. Данная эвакуация проводилась в рамках учений.

Понедельник «отличился» ещё и происшествиями с животными. Так, на Русском острове лошадь провалилась в технический бетонный колодец. Для извлечения копытного понадобилась помощь спасателей. Кроме того, в одном из спальных микрорайонов Владивостока в понедельник был замечен лесной гость – косуля, которая быстро перемещалась среди домов и автомобилей.

Отдельного внимания заслуживает дорожная обстановка в Приморском крае. Прошедший снег добавил хлопот многим автолюбителям, однако странные события начали происходить ещё до снегопада. Так, вечером во вторник во Владивостоке, таксист сбил девушку, которая перебегала дорогу не по пешеходному переходу. После происшествия, девушка просто поднялась с асфальта и побежала в сторону остановки, где села в автобус и уехала, благо автомобиль задел даму лишь слегка.

В тот же день стало известно об аварии в Шкотовском районе, которая прошла с гораздо более печальными последствиями. На сорок седьмом километре автодороги «Артём – Находка» автомобиль съехал с дороги. В результате ДТП от полученных травм водитель, с тридцатилетним опытом вождения скончался на месте.

После снегопада в среду, 12 декабря на подъезде к низководному мосту во Владивостоке произошла массовая авария, которая коснулась нескольких десятков автомобилей. У некоторых машин был сильно повреждён передний бампер, у иных – практически вырваны колёса. Всего за сутки после начала снегопада, по данным ГИБДД в Приморье произошло более ста двадцати аварий, в которых было повреждено 266 автомобилей, выявлено 17 пострадавших.

Кроме того, в Находке зафиксировали ДТП, в котором машина ничуть не повредилась – автомобиль вылетел с дороги, приземлившись аккурат на трубу, расположенную вдоль проезжей части.

Находка отметилась ещё и странным мужчиной, который бродил по улицам города с ножом в руках, пугая горожан. Так, местная жительница сообщила, что данный субъект пытался её зарезать, другая сообщила, что он сел к ней в автомобиль с ножом. После подобных происшествий приморцы сообщают, что боятся детей отпускать на улицу.

В четверг вечером, 12 декабря стало известно о подводной лодке, которая наткнулась на мель по время буксировки, из-за чего передняя часть субмарины пошла ко дну.

Пятница, 13 декабря была омрачена событием со смертельным исходом – в районе Дальхимпрома во Владивостоке произошло возгорание жилого дома. Несмотря на оперативную работу пожарных, жертв избежать не удалось – спасатели констатировали смерть двух человек, которых обнаружили в доме по прибытию.

Текущую неделю в Приморском крае по праву можно назвать зловещей. Однако впереди выходные, поэтому следует вспомнить всевозможные правила безопасности – от умеренного употребления спиртных напитков до аккуратного вождения автомобиля на дорогах.

Софья Корф