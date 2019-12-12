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Пятницы должен опасаться каждый владелец квартиры

Владивосток, Снеговая Падь, дом, квартира

Чаще всего квартиры россиян топит в пятницу, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным СК «Сбербанк страхования», чаще всего граждане обращаются за страховыми выплатами по факту потопа в квартирах, которые произошли в конце рабочей недели, а именно: в пятницу, 13-го числа.

Только в апреле прошлого года клиенты за выплатой из-за пятничных «мокрых неприятностей» обратились полсотни раз. При этом в июле — 75 раз, в сентябре 2019 года — сразу сто раз.

Примечательно, что все потопы, по которым прошло возмещение ущерба, произошли в пятницу 13-го.

Ранее прошла информация о том, что с 2020 года Сбербанк начнет продавать полисы ОСАГО и каско.

Екатерина Брязгунова

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