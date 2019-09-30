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Пятый этаж надстроят российским школам
30 Сентябрь 2019, 10:15
В российских школах появятся пятые этажи, сообщает DEITA.RU. Соответствующее решение принято Минстроем, необходимые изменения уже внесли правила для проектирования и строительства соцобъектов.
По словам руководителя министерства Владимира Якушева, переживать из-за изменений не нужно, ведь при возведении пятого этажа будут предусмотрены все требования по пожарной безопасности.
Благодаря новым правилам, актовые залы теперь появятся и на третьем этаже, хотя еще недавно можно было только на первом и втором. При этом учебные лаборатории и классы для учеников с седьмого по одиннадцатый класс можно будет размещать на четвертом и пятом этажах.
Ранее прошла информация о том, что в российских школах сразу появились два новых предмета — родной язык и родная литература. В большинстве школ теперь изучаются родную русскую литературу и родной русский язык. Однако в населенных пунктах, где проживают малые народности, изучают национальные языки.
Екатерина Брязгунова