Пятый этаж надстроят российским школам

В российских школах появятся пятые этажи, сообщает DEITA.RU. Соответствующее решение принято Минстроем, необходимые изменения уже внесли правила для проектирования и строительства соцобъектов.

По словам руководителя министерства Владимира Якушева, переживать из-за изменений не нужно, ведь при возведении пятого этажа будут предусмотрены все требования по пожарной безопасности.

Благодаря новым правилам, актовые залы теперь появятся и на третьем этаже, хотя еще недавно можно было только на первом и втором. При этом учебные лаборатории и классы для учеников с седьмого по одиннадцатый класс можно будет размещать на четвертом и пятом этажах.

Ранее прошла информация о том, что в российских школах сразу появились два новых предмета — родной язык и родная литература. В большинстве школ теперь изучаются родную русскую литературу и родной русский язык. Однако в населенных пунктах, где проживают малые народности, изучают национальные языки.

Екатерина Брязгунова