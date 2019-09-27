Пятый форум молодёжного самоуправления стартовал в ВДЦ «Океан»

Всероссийский детский центр «Океан» открыл двери для участников пятого форума молодёжного самоуправления, сообщает DEITA.RU. В текущем году на форуме ожидается участие чуть менее двухсот человек.

Молодёжь – ученики и студенты учебных заведений Дальнего Востока встретились для обмена опытом. Спикеры мероприятия (всего их будет семь) в течение трёх дней форума поделятся со слушателями секретами деятельности самоуправления. Участники обсудят такие вопросы, как внедрение самоуправления в свои учебные заведения, организация работы органов самоуправления в тандеме с дирекцией учреждения, а также коснутся важного вопроса по защите прав учащихся.

Как отметила на открытии форума врио вице-губернатора Приморского края Наталья Бондаренко, общественная работа стала важной частью её жизни.

«Я всю жизнь занималась общественной работой и, наверное, если бы не она, не оказалась бы в кресле вице-губернатора. Своим примером хочу показать, главное – быть активным! Очень рада, что сегодня здесь собралось так много активных ребят, которые стремятся развиваться и познавать новое. Желаю, чтобы все ваши мечты исполнялись и эти три дня стали началом для их реализации», – рассказала Наталья Бондаренко.

В течение трёх дней форума участников ожидает насыщенная учебная программа. Мероприятие проводится в рамках реализации Приморского проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». На протяжении пяти лет форум самоуправления проходит в Приморье. Шикарная сентябрьская погода на открытии форума нынешнего года способствовала хорошему настрою участников.

Софья Корф