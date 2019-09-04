Тайфун «Линлин» низвергнет на Приморье тонны воды уже в эти выходные. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

«Большая вода», движимая ветром из Тайваня в сторону Дальнего Востока, обрушит свою мощь на Приморье в воскресенье, 8 сентября, а ближе к утру понедельника перекинется на соседний Хабаровск.

Приморские синоптики утверждают, что жителям региона первые дожди следует ждать в ночь с пятницы на субботу. Предвестники тайфуна – облачные спирали вихря – обрушат потоки дождевой воды на южные территории Приморья, а через несколько часов захватят власть на большей части края.

В воскресенье особо интенсивные дожди пройдут на западе региона. Порывистый ветер усилится до 22-х метров секунду на «материковой» части и до 30 метров в секунду в прибрежных районах.

«Уровень воды в реках существенно поднимется. Подтоплений не избежать», — считают специалисты, напоминая о необходимости подготовки к встрече с «большой водой» автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, жилых домов и т.д. Особенно рекомендация касается жителей низинных территорий. Отдыхающих просят покинуть прибрежные территории и по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте до успокоения тайфуна.

Выходные во Владивостоке также пройдут под покровительством сильных дождей и штормовых ветров. Тайфун начнет набирать водную мощь с ночи на субботу, с каждым часов усиливая интенсивность осадков. Пик «дождевого апокалипсиса» придется на ночь на воскресенье, а днем 8 сентября начнет ослабевать.

Горожанам напомнили об опасности парковки транспорта близ деревьев, подпорных стен и на склонах. На время шторма водителям стоит оставить свои транспортные средства в безопасном месте.

Екатерина Цой