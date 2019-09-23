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Пылают цистерны: мощный взрыв прогремел в Киеве
23 Сентябрь 2019, 13:00
Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Киеве погремел мощный хлопок, после которого сразу начался сильный пожар, сообщает DEITA.RU. Об это пишут «Известия».
По имеющейся информации пожар начался на улице Вискозной, в районе Дарницкой ТЭЦ.
Очевидцы утверждают, что на место происшествия прибыли пожарные, стражи порядка, а также кареты скорой помощи. На данный момент о пострадавших и раненых информации не поступало.
Прошла информация о том, что взорвались цистерны с бензином и дизелем.
Ранее прошла информация о том, что в российском Владивостоке произошел страшный пожар в торговом центре, расположенном на главной магистрали города. Пожарные не могли справиться с огнем более восьми часов, а о том, что возгорание, распространенное более чем на 1,5 тысячи квадратных метров, потушено, стало известно только в воскресенье, 22 сентября, утром. Проще говоря, чтобы окончательно потушить пожар потребовалось более суток.
Екатерина Брязгунова