Новости
«Пьют, потому что жизнь тяжелая»: министр объяснил рейтинг ЗОЖ
1 Октябрь 2019, 00:30
Сбербанк запускает оплату ЖКХ и налогов на кассах магазинов
30 Сентябрь 2019, 23:45
Шойгу опять обскакал США
30 Сентябрь 2019, 23:15
Порядка 250 рабочих мест появится на новых заводах в ТОР «Надеждинская»
30 Сентябрь 2019, 23:12
Ремонт важной трассы ведется в Приморье
30 Сентябрь 2019, 22:59
Россельхознадзор обвинил производителей молока в завышении цен
30 Сентябрь 2019, 22:45
Приморцы приняли участие в 76 экологических акциях
30 Сентябрь 2019, 22:30
В России появился новый «порог бедности»
30 Сентябрь 2019, 22:15
«Пьют, потому что жизнь тяжелая»: министр объяснил рейтинг ЗОЖ
1 Октябрь 2019, 00:30
Аналитики провели исследование регионов России на предмет
ведения здорового образа жизни, сообщает DEITA.RU.
Специалисты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по приверженности жителей ЗОЖ. Самую последнюю строчку заняла Магаданская область. Министр здравоохранения региона Сергей Чекановак прокомментировал новости.
По мнению чиновника, люди на Колыме живут в очень тяжелых климатических условиях – оттого и пьют, курят и не следят за качеством питания. Местным жителям гораздо сложнее придерживаться здорового образа жизни, чем жителям других регионов России, – уверен министр.
Тем не менее, положительная динамика все же есть: люди стали реже получать диагноз хронический алкоголизм и алкогольный психоз. Все надежды на строительство в двух поселках бассейнов.
Елена Миронова