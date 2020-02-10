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QR-код появится на школьных аттестатах

образование, документы, школа, аттестат

Документ уже опубликовали на сайте правительства

В правительстве России подготовили проект приказа о специальной маркировке школьных аттестатов: документы предлагают помечать QR-кодом. Документ уже опубликовали на сайте правительства в открытом для общественного обсуждения виде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Инициатором выступило Министерство просвещения. В ведомстве подчеркнули, что подобные меры помогут защитить школьные аттестаты от фальсификаций. В пояснительной записке к документу говорится, что «двумерный матричный код» следует наносить на оборотной стороне титула, слева внизу. При использовании программы считывания QR-кода, например, на смартфоне, можно будет уточнить личные данные как выпускника, так и его школы.

Помимо технологического новшества в деле верификации аттестатов, Министерство просвещения также предлагает новый макет сего документа, как такового. В настоящий момент в контексте инициативы, опубликованной на сайте правительства, все еще идут общественные обсуждения. Они продлятся до 13 февраля. В случае успеха и принятия проекта, новые аттестаты внедрят уже с 2021 года.  

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