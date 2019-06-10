Среди недели выпадет один выходной, сообщает DEITA.RU.

В среду, 12 июня, согласно данным Роструда, в России уже 28 раз будет праздноваться эта дата, которая является выходным днём.

Ещё с 1991 года 12 июня перестало быть рабочим днём и до 2002 года отмечалось как День суверенитета РСФСР, а с 2002 года - как День России.

Именно в этот день россияне отмечают полную независимость и автономность от других стран. Праздник широко отмечается торжественными мероприятиями по всей стране.

Согласно данным Роструда, 11 июня считается предпраздничным, а значит, сокращённым рабочим днём.

Дмитрий Шевченко