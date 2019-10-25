Рабочие закатали рельсы в асфальт: пробить пути пытались трамваем за 30 млн рублей

Чудеса смекалки проявили дорожники в Ростове-на-Дону, сообщает DEITA.RU.



В Ростове-на-Дону в ближайшие выходные ждут важных гостей – патриарх Кирилл должен посетить город и главный собор. Мимо собора проходят трамвайные пути, которые дорожники начали по-быстрому асфальтировать к приезду высокого гостя.

Но, видимо, впопыхах забыли, что укладывают не просто асфальт, а асфальт на трамвайные пути. В результате, как пишет местный паблик ВК «РостовГлавный», рабочие закатали рельсы в асфальт. Заодно сняли и все провода – чтобы обзору не мешали.

Как говорят местные жители, когда дорожники поняли, что натворили, решили не сдаваться: на пути с помощью КамАЗа пригнали трамвай и попытались проложить им колею. Вагончик тут же сошел с рельсов. Пользователи соцсетей отметили, что прокладывать колею пытались новеньким трамваем за 30 млн рублей.

"Трамваем за 30 млн прорезают асфальт? Почему нельзя было взять постарее для этих целей?"

Спустя более, чем сутки, рабочие поняли: колею не пробить – по крайней мере, трамваем. Так что за день до приезда патриарха дорожники руками убирают асфальт с путей. О том, вернут ли провода, без которых трамвай не может двигаться, на место, не сообщается.

Елена Миронова