Рабочий день россиян на удаленке решили ограничить в Госдуме

Депутаты Государственной Думы фракции «Единая Россия» предложили внести поправки в Трудовой кодекс, ограничивающие рабочий день россиян в удаленном режиме 8 часами, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Известий».

Как рассказал изданию первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев, россияне из-за ограничительных мер на фоне пандемии перешли на удаленный режим работы. Многие работодатели думают, что это является привилегией для сотрудников и позволяют себе давать им поручения в любое время.

Есть большая вероятность, что данные поправки в Трудовой кодекс будут приняты, так как в Минтруде России согласны с тем, что законодательство об удаленной работе нуждается в реформировании. В ведомстве отметили, что вопрос внесения изменений о работе сотрудников в дистанционном режиме и введение новых законодательных норм потребуют тщательного обсуждения и проработки. Отмечается, что идею единороссов готовы поддержать также другие партии Госдумы.

Любопытно, что в настоящее время в Трудовом кодексе вообще не установлена точная продолжительность рабочего дня в 8 часов. Есть в ТК РФ статья 94 о том, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать определенных часов. Например, для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой. Для инвалидов или работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Но конкретного и точного указания на то, что для работников нормальная продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день нет. Ну вот не установлен в ТК РФ восьмичасовой рабочий день. Был он в советском декрете «О восьмичасовом рабочем дне», но документ был отменен в рамках регуляторной гильотины правительства Дмитрия Медведева.

Статья 91 Трудового Кодекса говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». А это вовсе необязательно 8 часов в день. Это вполне может быть и 4 дня по 10 часов.