Наступает лето. Предстоящая суббота — 1 июня, а значит, не за горами и невыносимая российская изнуряющая жара. В связи с этим трудящихся предупреждают: в самые жаркие дни, когда работодатель не может обеспечить комфортную температуру в помещении, рабочий день должен быть сокращен, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в «Роструде», работодатель обязан обеспечить комфортный температурный режим. Для этого можно включить кондиционеры или вентиляторы. Кроме того, работники должны иметь возможность взять непродолжительный перерыв, попить прохладной воды или даже воспользоваться лекарствами из аптечки.

При температуре 28,5 градуса рабочий день должен быть сокращен на один час, 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса — на четыре часа.

Ранее прошла информация о том, что 38 процентов российских работодателей готовы принимать на работу пенсионеров. Чаще всего это компании, работающие в сфере промышленности, строительства и производства.

Екатерина Брязгунова