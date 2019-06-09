Переход на четырехдневную рабочую неделю гарантирует падение заработных плат до прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

На Петербургском международном экономическом форуме в очередной раз была поднята тема перехода на 4-дневную рабочую неделю. По словам первого зампреда Центробанка Сергея Шевцова, до серьезного обсуждения перехода на 4-дневную рабочую неделю осталось всего лишь 13 лет.

Сафонов уверяет, что уровень роботизации производства, а также демографическая ситуация позволят сократить рабочую неделю на целые сутки.

Однако с таким заявлением не согласились многие эксперты. Так, сотрудник кафедры управления ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская уверена, что сокращение рабочей неделе — результат экономического развития, а не борьба трудящихся за свои права. «Предпосылки появятся, когда у нас начнет расти производительность труда. Пока я этого не вижу», — цитирует URA.RU Варшавскую.

Ранее прошла информация о том, что россиянка хотят продлить рабочий день на целый час. Данная мера может коснуться только тех женщин, которые проживают в сельской местности.

Екатерина Брязгунова