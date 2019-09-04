Консультации по введению четырехдневной рабочей недели в России запланированы как одно из главных мероприятий РТК во втором полугодии текущего года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сокращение трудовой недели на один день собираются рассмотреть и вынести на обсуждение в ноябре 2019 года. Вопросом займется рабочая группа РТК. Для рассмотрения комиссией материалы готовили несколько ведомств: Минэкономразвития, Минтруд, общероссийские объединения профсоюзов и работодателей и несколько групп непосредственно от РТК.

Напомним, что первым о сокращении рабочей недели заговорил в июне глава российского правительства Дмитрий Медведев. ФНПР поддержало инициативу при условии, что зарплаты россиян останутся прежними.

Анастасия Туркова