Власти готовят целый ряд поправок к работе привычных для россиян заведений, сообщает DEITA.RU.

Из правительства в Госдуму поступили поправки в законодательство, регулирующее деятельность ломбардов в России. Кабмин предлагает поменять их работу.

В частности, в документе отмечается, что размер максимального займа в ломбардах не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи.

Также повышается в десять раз минимальная стоимость вещи, которую ломбард может продать только на открытых торгах.

Проект закона предполагает и продление времени работы заведений на три часа — до 23:00. Напомним, что на данный момент они могут работать с 8:00 до 20:00.

Поправками вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юридическим лицам, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или они только собираются получить этот статус.

Дмитрий Шевченко