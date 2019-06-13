Автоматизация высвободит время только для мужчин, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал 360.

В отличие от мужчин, женщинам будет проще найти работу в будущем, которое сулит человечеству автоматизацию основных работ и производств.

Т.к. именно мужчины задействованы в сфере промышленности, то появление в этой сфере роботов, в первую очередь заберёт рабочие места именно у них.

А вот женщинам в этом смысле повезло. Технический прогресс предоставляет для них всё больше направлений применения своих талантов и сил. Согласно исследованию McKinsey Global Institute (MGI), для тех из представительниц прекрасного пола, где захочет иметь работу и зарабатывать, нужно будет лишь немного подучиться.

Так, благодаря новым технологиям к 2030 году в мире появится 171 миллион дополнительных рабочих мест для женщин. В основном, как считают специалисты, они будут задействованы в сфере медицины.

Также женщинам будет дан "зелёный свет" в области социальной работы и торговли.

Ранее сообщалось, что в России появится система индивидуального накопительного капитала.



Дмитрий Шевченко