Едва ли не каждый второй из россиян ради карьеры пожертвует и сном, и отдыхом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Тринадцать процентов опрошенных граждан сразу назвали успешную карьеру смыслом жизни. При этом они понимают, что для достижения цели им придется чем-то жертвовать: детьми, семьей, хобби или принципами.

По этому поводу высказался и академик РАН, руководитель клинико-диагностического отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Юрий Бузиашвили.

По его словам, руководители жертвуют своим здоровьем: успех отзывается в голове, поражение – в сердце.

Успех в профессии и успех в карьере - это разные вещи. Положение может получить только достойный человек. Карьеру плохой специалист построит, а вот знатоком своего дела в глазах своей среды – не станет.

Иногда должность дается людям авансом, и ее приходится отрабатывать, к чему тоже нужно быть готовым. Что касается зацикленности на работе, то если работа стала целью жизни для человека – увлеченность естественна. Если, конечно, это не доходит до патологии. В любом случае стоит отдавать себе отчет в том, каких целей хочется достичь, какой ценой и насколько это оправданно.

Анастасия Туркова