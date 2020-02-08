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Работает эвакуатор: парковку запретят на двух улицах во Владивостоке
Обе улицы находятся в центре города - схема
Возле двух домов в центе Владивостока парковка будет запрещена. Отмечается, что авто, оставленное в этих местах, будет забирать эвакуатор, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметили в городской мэрии, такие меры были приняты после мониторинга, который провели соответствующие службы города. Меры приняли в основном для нормального и беспрепятственного проезда других авто в по указанным улицам. Особенно это важно в том случае, когда проехать нужно машине скорой помощи, пожарным, полиции и другим спецслужбам.
Так, новые знаки появятся на Тигровой, 16 и на Верхнепортовой, 64. К тому же в указанных местах появится табличка «работает эвакуатор».
Администрация Владивостока просит автолюбителям с пониманием отнестись к новшествам и быть внимательными на дорогах.
Напомним, что ранее такого рода таблички появились на многих улицах в центре города. Часто это делается по просьбе самих жильцов окрестных домов, а также по результатам различных мониторингов и оценок.