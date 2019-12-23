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«Работает ОМОН»: главного Деда Мороза охраняют надежно

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Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии и военнослужащие обеспечили правопорядок во время торжественного открытия новогодних праздников в Санкт-Петербурге, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», правонарушений во время праздника допущено не было.

В центре Петербурга на Дворцовой площади жители и гости города встретились с Дедом Морозом из Великого Устюга. Главный волшебник страны официально дал старт новогодним праздникам.

Как отмечает издание, Дед Мороз из Великого Устюга прилетел в Петербург на волшебном самолете. О скором появлении сказочного гостя возвестила барабанная дробь.

Дмитрий Санников

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