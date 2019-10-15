Работать на день больше будут россияне

В соответствии с производственным календарем на 2020 год, а также постановлением правительства России о переносе выходных дней в 2020 году, россияне в следующем году будут работать на один день больше, сообщает DEITA.RU.

Правительство Дмитрия Медведева в 2020 году решило перенести два выходных дня на майские праздники с новогодних каникул. Таким образом, работать придется больше. Если в прошлые новогодние праздники 2018 - 2019 россияне отдыхали десять дней, то в сезоне 2019 – 2020 выходных будет восемь - с 1 по 8 января. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря в этом году выпадают на понедельник и вторник, и они будут рабочими.

4 и 5 января в 2020 года – суббота и воскресенье. Их решено перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая соответственно. Длинные выходные у россиян зимой следующего года будут дважды: с 1 по 8 января и с 22 по 24 февраля — в связи с Днем защитника Отечества.

Следующие нерабочие дни — с 7 по 9 марта выпадают на празднование Международного женского дня. В мае длинных выходных будет два: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. В эти дни в России празднуются День труда и День Победы. Летние длинные выходные в 2020 в связи с празднованием Дня России — с 12 по 14 июня. В ноябре День народного единства выпадет на среду, поэтому выходным будет только этот день.

Таким образом, в 2020 году россияне будут работать на один день больше, чем в 2019 году. Всего запланировано 248 рабочих дней и 118 выходных.

Ранее депутаты Государственной Думы отклонили законопроект о дополнительном выходном дне. депутаты фракции ЛДПР предложили утвердить выходной день в понедельник после Пасхи. Как заявил один из законотворцев, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Светлый пасхальный понедельник – обычная практика для христианского мира и во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днем. Тем не менее, большинство депутатов Государственной Думы проголосовали против законопроекта, лишив россиян дополнительного выходного дня.

Дмитрий Санников