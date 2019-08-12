Чтобы отдать долг женщине потребуется целая вечность, сообщает DEITA.RU.

Жительница города Воскресенск Московской области оказалась должна банку 32 миллиона долларов. Как только её нынешний работодатель узнал о её огромной долге, то сразу же поспешил найти причину, чтобы её уволить.

На данный момент, она в одиночку воспитывает дочь и живёт без мужа. Работа дворником была её единственным источником дохода.

Как сказала сама женщина, она стала должником после того, как на собеседовании на позицию курьера в одной из местных фирм заполнила анкету, указав там все личные данные, по которым на неё оформили фирму.

Женщина подсчитала, что для того чтобы отдать накопившийся долг, её придётся работать 260 тысяч лет, отдавая половину дохода с зарплаты в 15 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко