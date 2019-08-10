Каждый неофициально работающий пенсионер рискует пойти под суд, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик «Консультант пенсионера».

По имеющейся информации, в России участились случаи, когда на пожилых граждан, находящихся на заслуженном отдыхе, возбуждают уголовные дела по статье «Мошенничество». Речь идет о тех случаях, когда неофициальный доход гражданина превысил 2,5 тысячи рублей.

Отмечается, что представители Пенсионного фонда регулярно предупреждали граждан о том, что о своей официальной или неофициальной работе нужно предупреждать, чтобы пенсионеру был присвоен статус «работающий».

Однако, как пишет паблик, многие пенсионеры так и не дошли до ПФР, чтобы сделать заявление, за что и поплатились. Ведомство обратилось в полицию с требованием разобраться.

Прецедент, когда ОМОН ворвался в квартиру пенсионера, который якобы скрывал свои доходы, уже имеются.

Екатерина Брязгунова