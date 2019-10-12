Работающих матерей оставят без детских пособий

Минтруд требует лишить детских пособий работающих матерей, сообщает DEITA.RU.

По мнению представителей ФСС, пособие по уходу за ребенком до полутора, а в дальнейшем и до трех лет должны получать те, кто фактически осуществляет уход за малышом.

На сегодняшний день в России сложилась такая тенденция, что матери сразу после рождения ребенка выходят на работу, но при этом продолжают получать пособие. С ребенком же сидит кто-то из неработающих членов семьи, например, бабушка.

Соответствующий проект закона подготовили представители Минтруда. В документе подчеркивается, что речь идет даже о случаях, когда мать выходит на работу на половину рабочего дня, то есть имеет подработку.

Ранее прошла информация о том, что уже в 2020 году детское пособие будут выплачивать семьям, где ребенку не исполнилось трех лет. Отмечается, что претендовать на получение средств смогут те российские семьи, где ежемесячный доход на одного члена семьи ниже двукратного прожиточного минимума. Проще говоря, деньги получать большая часть семей, где воспитываются дети до трех лет.

Екатерина Брязгунова