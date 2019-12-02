Работающих пенсионеров лишат привилегий

Работающие российские пенсионеры не дождутся полноценной индексации пенсий в наступающем году, сообщает DEITA.RU.



Российские граждане пенсионного возраста, продолжающие трудиться на благо страны, в 2020 году будут лишены привилегий тех пенсионеров, кто ушел на заслуженный отдых полноценно.

Так, работающие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к сумме государственных выплат, но в размере не более трех пенсионных баллов. Размер этой ежегодной прибавки, как и прежде, считается по сумме текущей зарплаты и суммы страховых взносов, которые идут с нее в пенсионный фонд.

В 2020 году один пенсионный балл стоит 93 рубля, а значит и максимальная прибавка будет, мягко говоря, нищенской - всего 279 рублей. Но и этой суммы работающим пенсионерами придется ждать аж до августа. Ведь только в августе пенсионный фонд произведет необходимый перерасчет.

Иными словами, прибавка возможно только с 1 августа 2020 года. Тем, кому пенсия была назначена в первом полугодии, придется ждать еще шесть месяцев, чтобы использовать баллы, заработанные за прошлый год.

Это новшество идет в разрез с ранее действовавшими нормами. Если до 2020 отработавший полный календарный год пожилой гражданин мог получить корректировку выплат на основании личного заявления фактически в любое удобное ему время, то теперь надо ждать до указанной даты при любом исходе.

Об этом сообщали и в аналитике счетной палаты по бюджету страны на следующие три года. По нынешним прогнозам, новшества могут затормозить фактический рост пенсий, ведь индексация работает только для ушедших на полноценный отдых пенсионеров.

Обещанное правительством увеличение пенсионных выплат коснется только некоторых категорий граждан. Проще говоря, работающие своей надбавки в тысячу рублей не дождутся.

Официально такой процесс называют «ежегодной корректировкой пенсий работающих пенсионеров». Но этим гражданам продолжают придумывать все новые и новые ухищрения, направленные на минимизацию выплат в соответствии с инфляцией. Отменили индексацию и ограничили надбавку в максимальные три балла. Работающие пенсионеры оказались в ущемленном положении.

Ранее сообщалось, что в России планируется провести новую пенсионную реформу, согласно которой люди сами будут отвечать за размер будущей пенсии.

Каждый человек, сам или через работодателя, сможет отчислять от своей заработной платы процент в негосударственный пенсионный фонд. За это его ждут различные привилегии, в частности налоговой вычет в 13 процентов. Однако не скрывается ли за этими намерениями очередные подводные камни неравенства одних пенсионеров перед другими - большой вопрос.

Василий Кучин